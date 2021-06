Die Stadtspitze hat für Dienstag die Initiatoren des „Metropol“-Hochhaus-Projekts auf dem Berliner Platz zu einem Gespräch einbestellt. Dabei geht es um die Frage, wie das 120-Millionen-Euro-Vorhaben nach der Insolvenz eines der Hauptgeldgeber weitergehen soll. Die Timon Bauregie, die hinter dem „Metropol“-Projekt steht, hatte gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, dass die Insolvenz das Projekt nicht betreffe, weil der Kapitalgeber seit Anfang des Jahres nicht mehr an Bord sei. Die Finanzierung sei durch neue Partner gesichert. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte am Montag im Stadtrat, dass sie erst am Freitag von der Insolvenz des früheren Kapitalgebers erfahren habe. Sie wolle am Dienstag von Timon-Chef Günther Tetzner und Geschäftsführer Stephan Mertens persönlich wissen, welche Konsequenzen die jüngste Entwicklung für das Bauvorhaben habe. Der Stadtvorstand habe keine Möglichkeit, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das „Metropol“ aufzulösen, betonte Steinruck. Laut Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) liege kein „schuldhaftes Handeln“ von Timon vor. Der Stadtrat hätte 2018 die Chance gehabt, das Projekt zu stoppen – habe es aber nicht getan, sagte Steinruck.