Der aktuelle Bagger-Abzug auf der „Metropol“-Baustelle am Berliner Platz, wo die Firma Timon Bau einen Hochhauskomplex entstehen lassen will, dessen Fertigstellung bis Ende 2024 geplant und vereinbart war, ist für die Linksfraktion im Stadtrat „ein neues Schreckenskapitel in der unendlichen Geschichte des schwarzen Lochs am Berliner Platz“. Ein weiteres Mal sehe man sich in der Einschätzung der Timon Bauregie „als unzuverlässige und respektlose Geschäftspartner gegenüber der Stadtführung“ bestätigt, heißt es in einer Presseerklärung. „Die Linksfraktion fordert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf, umgehend die Einleitung eines Enteignungsverfahrens nach rechtlicher Prüfung zu veranlassen, um sich die Planungs- und Handlungshoheit wieder zurückzuholen.“ Die Bevölkerung wolle mehrheitlich kein „Metropol“-Hochhaus und der Stadtrat wolle mehrheitlich kein verstecktes Rathaus im „Metropol“. Alle bisherigen „Baubeginnmaßnahmen“ dürften als „bewusstes Täuschungsmanöver“ gewertet werden, argumentiert Die Linke, und erachtet dabei das Verhalten des Firmensprechers und Geschäftsführers der Timon Bauregie, Bauherr Günther Tetzner, gegenüber der Öffentlichkeit als skandalös. „Der Linksfraktion ist keine andere Stadtführung bekannt, die sich so krass auf der Nase herumtanzen lässt.“