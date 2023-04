Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Ludwigshafens prominentester Baustelle ruht derzeit wieder der Betrieb. Nach RHEINPFALZ-Informationen will der „Metropol“-Investor bei der Stadt eine Fristverlängerung für die Fertigstellung des Hochhauses erwirken. Wie es jetzt weitergeht und was in absehbarer Zeit in der Baugrube auf dem Berliner Platz passiert, ist derzeit offen.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Montagabend den Hauptausschuss des Stadtrats über die Situation informiert – in nicht öffentlicher Sitzung. Wie aus dem Teilnehmerumfeld