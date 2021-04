Die Timon Bauregie will bis zur nächsten Stadtratssitzung am 3. Mai einen Vorschlag auf den Tisch legen, wie ein neues Rathaus Platz im geplanten „Metropol“-Hochhauskomplex finden könnte. Das hat Timon-Geschäftsführer Stephan Mertens angekündigt. Er erwartet vom Stadtrat ein klares Signal, um die Planung für das Projekt den neuen Gegebenheiten anzupassen.

„Wir werden einen Vorschlag erarbeiten, wie wir das unter einen Hut bekommen“, sagte Mertens der RHEINPFALZ. Timon Bau hat mit der britischen Hotelgruppe Premier Inn einen Pachtvertrag über eine Laufzeit von 25 Jahren geschlossen. Die Hotelgruppe will neun Etagen des 19-stöckigen Hochhauses übernehmen und dort 182 Zimmer vermieten. Im Winter 2023 soll das Hotel eröffnen, hieß es noch im Dezember. Das Hotel belegt etwa ein Drittel der Flächen im „Metropol“. Ohne die Hotelzimmer stünden noch rund 20.000 Quadratmeter als Räume für die Stadtverwaltung zur Verfügung, erläuterte Mertens.

„Die Stadt ist als Mieter im ,Metropol’ herzlich willkommen. Eine Verwaltung ist natürlich ein guter Mieter. Aber wir wissen noch nicht, ob das klappt“, sagte der Timon-Geschäftsführer. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sei mit der Idee, das neue Rathaus in dem Komplex unterzubekommen, auf die Investoren zugekommen. Bisher gebe es nur die Idee, die von der OB am Montag öffentlich gemacht wurde. Eine Arbeitsgruppe werde bis zur Stadtratssitzung am 3. Mai untersuchen, wie die Verwaltung in den Hochhauskomplex integriert werden könne und dann einen Vorschlag machen.

Viele offene Fragen

Der Stadtrat müsse dann ein politisches Signal geben, ob der Umzug der Verwaltung an den Berliner Platz gewünscht sei. Dann müsse geklärt werden, wie hoch der Raumbedarf der Verwaltung sei und welche Anforderungen es an die Büroflächen gebe. Auch ein Zeitplan für das Projekt Rathaus fehle noch. „Es gibt da noch ganz viele offene Fragen“, sagte Mertens.

Eigentlich wäre am 8. Mai Baustart für das „Metropol“. Denn andernfalls würde die Baugenehmigung für das Hochhaus verfallen. „So lange es keinen Beschluss für ein Rathaus gibt, bleibt es beim Baustart an diesem Termin. Wir müssen wissen: Klappt es oder nicht. Wir brauchen am 3. Mai ein Signal vom Stadtrat“, sagte Mertens. Bis dahin werde eine Grobplanung für die Rathaus-Idee erarbeitet. Ob im Falle der Zustimmung des Stadtrats eine neue Baugenehmigung notwendig wäre, könne er jetzt noch nicht sagen, meinte der Timon-Geschäftsführer. Dies hänge auch vom Platzbedarf und den Bedürfnissen der Verwaltung als Mietinteressent ab.

Hoher Platzbedarf

Die Stadt hatte in der Vergangenheit schon ein Planungsbüro mit der Prüfung eines Rathaus-Neubaus beauftragt. Um Reibungsverluste zwischen den einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung zu reduzieren, sollten möglichst alle Mitarbeiter unter einem Dach arbeiten, anstatt wie derzeit auf mehrere Standorte verteilt. Laut dem Planungsbüro bräuchte ein Neubau dafür etwa 53.000 Quadratmeter Büroflächen.

Zum Vergleich: Das „Metropol“-Hochhaus wird im Internet mit einer Gesamtfläche von 33.000 Quadratmetern vermarktet. Davon belegt das geplante Hotel etwa ein Drittel. Der Rest würde daher nicht ausreichen, um alle Bereiche der Stadtverwaltung zu beherbergen. Nach momentanem Stand spräche einiges dafür, dass nur ein Teil der Stadtverwaltung in das Hochhaus am Berliner Platz einziehen könnte.