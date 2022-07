Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten beantragt für die nächste Stadtratssitzung (18. Juli), dass der Stadtvorstand über die jüngsten Entwicklungen des Bauprojekts „Metropol“ auf dem Berliner Platz berichtet. „Wie wir aus der Presse entnommen haben, soll der Investor Timon Bauregie an die Stadtspitze herangetreten sein und um zeitliche Entfristung des mit der Stadt geschlossen Baudurchführungsvertrags gebeten haben. Nähere Informationen liegen uns nicht vor“, sagt Raik Dreher als Fraktionsvorsitzender. Beim „Metropol“ handele es sich um ein Investitionsprojekt inmitten der Stadt. „Die wechselhafte Geschichte des Projekts setzen wir als bekannt voraus. Wie sehen die rechtlichen Möglichkeiten aus? Kann der Vertrag mit dem Investor aufgelöst werden? Welche rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten hat die Stadt, das Projekt voranzutreiben? Besteht regelmäßiger Kontakt mit dem Investor?“ Diese Fragen will Dreher geklärt wissen.

Gibt es eine „Exit-Strategie“?

Sein Stellvertreter Jens Brückner, Mitglied im Bau- und Grundstücksausschuss, will zudem wissen: „Gibt es vergleichbare Vorgänge in anderen Städten und wie wurden diese gelöst? Was kann Ludwigshafen tun, wenn das Bauvorhaben tatsächlich scheitert? Könnte es unter rechtlichen Gesichtspunkten bei der Baugrube des ,Metropol’ zu einer vergleichbaren Situation wie bei der Bauruine beim Erfurter Ring in Ruchheim kommen?“ Und: „Welche Exit-Strategie hat der Stadtvorstand?“

Nach RHEINPFALZ-Informationen will der „Metropol“-Investor bei der Stadt eine Fristverlängerung für die Fertigstellung des Hochhauses erwirken. Wie es jetzt weitergeht und was in absehbarer Zeit in der Baugrube auf dem Berliner Platz passiert, ist derzeit offen. Aktuell ruht dort der Betrieb.