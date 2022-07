Die Debatte über die Zukunft des Berliner Platzes nach der „Metropol“-Insolvenz geht weiter. Die Grünen im Rat sprechen sich gegen eine Fortführung des Hochhaus-Projektes aus, fordern einen Neustart sowie eine breite Diskussion, was aus dem Areal werden soll. Fraktionschef Hans-Uwe-Daumann: „Die Metropol-Insolvenz wird von uns als Chance verstanden, die Fehler der vergangenen Jahre wieder gutzumachen.“ Die Verwaltung müsse dafür sorgen, dass die Baustelle gesichert wird und alle Schäden im Umfeld repariert werden, auch das Dach der Straßenbahnhaltestelle. Die Fortsetzung der Bauarbeiten solle verhindert werden, der Platanenhain – wo die Tiefgarage des geplanten Hochhauses hin sollte – müsse wieder in die Obhut der Stadt übergehen. Die Verwaltung müsse dem Insolvenzverwalter klarmachen, dass ein Hochhaus am Berliner Platz von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werde. „Ein Weiterbau mit neuer Finanzierung ist für die Stadt und ihren zentralen Platz keine akzeptable Lösung“, sagte Daumann. Auch ein jahrelanger Stillstand am Berliner Platz müsse verhindert werden. Die Grünen hatten von Anfang an das „Metropol“-Projekt abgelehnt.