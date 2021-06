Bei der Stadt haben sich Anwohner über Lärm-, Staub- und Erschütterungsbelastungen beschwert, die von der „Metropol“-Baustelle am Berliner Platz ausgehen. Laut Verwaltung kommen diese vom Abriss des Tiefbunkers unter dem Areal. Die Stadt habe „umgehend“ darauf reagiert, mit diesem Ergebnis: Die bauausführende Firma setzt während des rund zwei Monate dauernden Abrisses Sprenger und Schläuche ein, um den Staub zu binden. Außerdem müssen laut Stadt drei Messgeräte zur Lärm- und zur Erschütterungsmessung unter anderem auf einem Balkon in der Bismarckstraße aufgebaut werden. Auch auf das Einhalten von Arbeitszeiten von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sei die Firma hingewiesen worden.

Soll Ansprechpartner vor Ort geben

Die Stadtverwaltung legt eigenen Angaben zufolge Wert darauf, dass die Baufirma die Anwohner über die Arbeiten informiert und ein Ansprechpartner vor Ort für Beschwerden und Anregungen benannt wird. „Wir werden sehr sorgfältig darauf achten, dass die Bauarbeiten den Vorgaben entsprechend und mit der möglichst geringsten Belastung für die Anwohner stattfinden“, sagt Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos). Gerade die Anwohner in diesem Bereich hätten in den vergangenen Jahren „mit viel Geduld und Verständnis bereits massive Bauarbeiten in ihrem Umfeld erlebt und ertragen“, sagt Thewalt und ergänzt: „Dafür gebührt ihnen unser Dank.“ Nach jahrelangem Stillstand laufen inzwischen die Vorarbeiten zum Bau des „Metropol“-Hochhauses.