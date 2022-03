Die Bauarbeiten auf der Baustelle des Hochhauskomplexes „Metropol“ in der Ludwigshafener Innenstadt machen Fortschritte. Bis zum Sommer soll die Baugrube fertig sein. Dann beginnen die Arbeiten fürs Fundament. Zunächst werden bis zu 70 Pfähle in den Untergrund gebohrt, darauf kommt dann eine Bodenplatte. Bis Jahresende sollen die Fundamentarbeiten abgeschlossen werden. Anschließend soll der Rohbau für den zweiteiligen und bis zu 67 Meter hohen Gebäudekomplex entstehen. Das „Metropol“ soll bis Ende 2024 fertig sein, sagt Stephan Mertens vom Projektentwickler Timon Bauregie bei einem Baustellenrundgang am Donnerstag. Das in der Stadt umstrittene „Metropol“-Hochhaus soll mit seinem Ost-Turm 67 Meter hoch werden und 19 Geschosse zählen. Daneben soll der West-Turm mit sieben Geschossen auf 29 Metern Höhe emporwachsen. Als Mieter sind laut Timon Bauregie im Erdgeschoss Ladengeschäfte und Gastronomie vorgesehen, darüber Büroflächen und das Hotel. Im zweiten Turm sind Praxisflächen geplant. Nach jahrelanger Verzögerung sind auf der Baustelle seit Mai 2021 wieder Arbeiten sichtbar. Ursprünglich war einmal angekündigt, dass das Hochhaus bereits 2016 fertig werden sollte. Die Gesamtkosten des Projekts wurden zuletzt auf 120 Millionen Euro beziffert.