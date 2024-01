In der „Metropol“-Baugrube steht Wasser. Nach ergiebigen Regenfällen war im Loch am Berliner Platz ein regelrechter Tümpel entstanden. Die grüne Brühe ist mittlerweile nur noch an zwei Stellen zu sehen. Droht eine Unterspülung des Platzes? Antworten darauf finden Sie hier.