Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen will anlässlich der Stadtratssitzung am Montag, 26. Februar, um 14.45 Uhr im Foyer des Pfalzbaus dem Stadtrat und dessen Vorsitzender, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos), die Petition „Kein ,Metropol’-Hochhaus auf dem Berliner Platz“ überreichen. 2078 Menschen haben laut BI-Sprecherin Ruth Ludwig die Petition mit ihrer Unterschrift unterstützt, davon über 1600 aus Ludwigshafen. „Dies ist ein Bürgervotum für eine soziale und klimagerechte Gestaltung dieses zentralen Platzes in Ludwigshafen“, betont Ludwig in einer Presseerklärung. Die Bürgerinitiative fordere, dass der Stadtrat in diesem Sinne die Verantwortung für die Gestaltung des Berliner Platzes übernimmt und rechtliche Fragen hierzu klärt.