Die Kronen der Bäume des Platanenhains am Berliner Platz werden ab Mittwoch, 30. März, von einer Fachfirma zurückgeschnitten. Das teilt Stephan Mertens mit, Geschäftsführer bei Timon Bauregie. Das Unternehmen aus Ettlingen ist für den Bau des „Metropol“-Hochhauses verantwortlich. Der Rückschnitt sei „die erste Maßnahme zur Vorbereitung einer Verpflanzung der Platanen zwischen Berliner Platz und Hochstraße“, sagt Mertens. Die Kronen müssten zurückgeschnitten werden, damit die Bäume „gut vorbereitet ausgepflanzt und an einem Zwischenstandort eingepflanzt werden können“. Dort sollen sie bleiben, solange an der Tiefgarage für das „Metropol“ unter dem Platanenhain gebaut wird. Ausgepflanzt wird laut Mertens aber erst im Herbst. Während der Baumschnittarbeiten ist der Platanenhain für die Öffentlichkeit gesperrt.