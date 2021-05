Die Stickoxid-Belastung in der Innenstadt ist immer wieder ein Thema. In diesem Jahr wird der Grenzwert an der Messstation Heinigstraße wohl nicht überschritten – zum zweiten Mal in Folge.

40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel – das ist der Grenzwert, der in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in der Stadt war. Denn an der Messstation Heinigstraße im Stadtzentrum lag er ständig über diesem Grenzwert und schwankte zwischen den Jahren 2001 und 2018 stetig zwischen 40 und maximal 52 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie eine Auswertung im jüngsten Umweltausschuss zeigte. 2019 sank er dann auf 38. „In diesem Jahr wird es sich wohl auch so einpendeln“, sagte Ursula Klopp vom städtischen Bereich Umwelt.

Um den Stickoxidwert zu senken und generell den Verkehr an dieser Stelle zu reduzieren, hat die Stadt in den vergangenen Jahren mehrere Veränderungen umgesetzt. Dazu gehört eine neue Fahrradspur entlang der Heinigstraße, die Ende 2018 eingerichtet wurde, und die Umleitung des Durchgangsverkehrs über die Lorientallee. Bei all dem ging es auch darum, ein mögliches Dieselfahrverbot zu vermeiden.

Nur Förderung bei hoher Belastung

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) machte unterdessen auf eine kuriose Situation aufmerksam. „Wenn wir zwei Jahre lang unter 40 sind, erhalten wir keine Fördergelder mehr aus dem Masterplan“, sagte er. Trotzdem sei eine solche Entwicklung natürlich wichtig und zudem gut für die Gesundheit der Bürger.

Die Grenzwerte für Luftverschmutzung wurden von der Europäischen Union festgelegt, weil dauerhaft überhöhte Werte der Gesundheit schaden. In Ludwigshafen gibt es neben der Messstelle in der Heinigstraße auch noch eine in Oppau und eine in Mundenheim. Dort lagen die Jahresmittelwerte in den vergangenen Jahren immer unter den 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Oppau sogar deutlich darunter mit zuletzt 22 Mikrogramm.

Viele Förderprogramme vom Bund

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten beantragte in der Sitzung die Teilnahme Ludwigshafens am bundesweiten Förderprogramm „Stadt und Land“, dessen Mittel unter anderem dafür eingesetzt werden könnten, den Radverkehr vor Ort weiterzuentwickeln. Laut Dezernent Thewalt wisse man derzeit noch nicht genau, was die Förderbedingungen sind. „Aber wir lauern darauf“, sagte er. Auch andere Förderprogramme habe man im Blick. Der Bund überbiete sich derzeit mit Angeboten und plane, „viele Millionen“ für diesen Bereich auszugeben. Allerdings sei es nur das Eine, die Fördermittel zu beantragen. Anschließend die Umsetzung zu koordinieren sei das Andere – und für die Stadt oft personell nicht machbar.