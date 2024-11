Die Hintergründe einer Messerattacke auf einen 31-jährigen Syrer vor der Stadtbücherei am Montagabend sind weiter unklar. Nach Angaben der Polizei konnte das schwer verletzte Opfer zwischenzeitlich vernommen werden. „Dabei ergaben sich keine Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Auch mögliche Zeugen der Tat hätten sich bisher nicht gemeldet. Die Ermittlungen dauerten an. Wie berichtet, war der 31-jährige aus einer Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen worden und erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-23312.