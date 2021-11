Vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Oppau sind am Samstagabend zwei Männer in Streit geraten. Dabei zog der Polizei zufolge ein 28-jähriger plötzlich ein Messer und verletzte hiermit seinen 39-jährigen Kontrahenten leicht an der Hand. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0621 9632222 melden.