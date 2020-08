Bei einer Messerstecherei in der Mannheimer Neckarstadt ist am Sonntagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es vor der Tat zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.