Nach einer Messerattacke am Sonntag in der Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr waren drei Männer vor einem Café in der Bahnhofstraße in Streit geraten. Dabei zog ein 29-Jähriger ein Klappmesser und bedrohte die anderen Männer, woraufhin einer der beiden auch ein Messer zog und der andere mit einer Gürtelschnalle nach dem 29-Jährigen schlug. Vor dem Eintreffen der Polizei suchten die beiden Unbekannten das Weite. Der 29-Jährige verhielt sich vor Ort weiterhin aufbrausend und stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde, so die Polizei. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.