Bei der Polizei sind noch keine konkreten Hinweise zur Aufklärung einer Messerstecherei in der Fußgängerzone eingegangen, bei der ein 47-Jähriger in der Nacht zum Samstag verletzt worden war. Das sagte ein Präsidiumssprecher am Sonntag auf Anfrage. Der gesuchte Haupttäter ist weiter auf der Flucht.

Gegen 0.30 Uhr war der 47-Jährige in der Fußgängerzone mit dem Messer am Gesäß verletzt worden, zuvor hatten Zeugen eine größere Schlägerei gemeldet. (Die RHEINPFALZ am SONNTAG informierte). Wie die Polizei mitteilt, war dem Angriff ein Streit mehrerer Personen vorausgegangen. Ausgangspunkt soll die Freundin des Verletzten gewesen sein, die in der Bismarckstraße von zwei Männern angepöbelt wurde. Aus Angst rief sie ihren 47-jährigen Freund an. Als dieser ihr zu Hilfe kommen wollte, wurde er von zwei Männern mit einem Messer bedroht. Das Paar konnte jedoch fliehen und rief weitere Familienmitglieder zur Unterstützung.

Keine Lebensgefahr

Beim wiederholten Aufeinandertreffen mit den zwei Männern kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Schließlich hielt ein Mann den 47-Jährigen fest und stach ihm mit dem Messer in den Hintern. Danach flüchtete der Täter. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Verfahren eingeleitet

Der andere Mann, 25 Jahre alt, wurde von den Zeugen vor Ort festgehalten und musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach dem Messerangreifer wird weiterhin gesucht. Er ist rund 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare und trug ein graues T-Shirt. Möglicherweise habe der Täter albanische Wurzeln, so die Polizei.

Zeugenhinweise