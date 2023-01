Nach den tödlichen Messerattacken im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim am 18. Oktober hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal nun Anklage gegen den Beschuldigten erhoben. Sie wirft dem mittlerweile 26 Jahre alten Somalier zweifachen Mord, versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung vor. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Beschuldigte mit einem Küchenmesser zwei ihm unbekannte Handwerker (20 und 35 Jahre alt) auf offener Straße erstochen und anschließend in einem Drogeriemarkt einen 27-jährigen Kunden lebensgefährlich verletzt. Die Opfer habe der Angreifer zufällig ausgewählt. Motiv für die Messerattacken seien Wut und Eifersucht gewesen, weil seine Lebensgefährtin ihn verlassen hatte und er der Überzeugung war, sie habe einen neuen Partner – obwohl dies laut Staatsanwaltschaft nicht der Fall gewesen sei. Einer Leiche trennte er den Unterarm ab und warf ihn auf den Balkon seiner Ex-Freundin als eine Art „Botschaft“, sagte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage. Mit den Ermittlungsbehörden hat der mutmaßliche Täter bisher nicht gesprochen, wohl aber mit einem psychiatrischen Gutachter. Nach dessen Angaben habe der Somalier gesagt, er habe aus Wut und Eifersucht bewusst deutsche Männer angegriffen. Ihm sei bewusst gewesen, dass seine Opfer seine Ex-Freundin gar nicht kannten. Der Psychiater hält den mutmaßlichen Täter für schuldfähig. Dies bedeutet: Der Mann muss sich in einem Mordprozess verantworten. Das Landgericht Frankenthal wird voraussichtlich noch im ersten Quartal das Verfahren ansetzen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.