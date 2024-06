Nach einer Messerattacke am Mannheimer Marktplatz hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach Beobachtung von Augenzeugen hatte es gegen 11.35 Uhr bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz eine Auseinandersetzung gegeben. Auf verstörenden Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, ist zu sehen, wie ein Mann mit einem Messer auf eine Person einsticht. Dann ist zu sehen, wie er auf einen Polizisten einsticht. Kurz darauf liegt der Angreifer regungslos am Boden – offenbar, weil Polizisten ihn niedergeschossen haben.

Die Polizei bestätigt die Schüsse auf den Angreifer. Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen könne bislang keine Angaben gemacht werden. Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Marktplatz ist mit Einsatzfahrzeugen abgeriegelt, auch um die zahlreichen Augenzeugen vom Einsatzgeschehen fernzuhalten. Zwei Straßenbahnen dienen zudem als Sichtschutz. Inzwischen sind viele Medienvertreter und Schaulustige vor Ort. Ein Rettungshubschrauber sei ebenfalls im Einsatz, so die Beamten.

Alle weiteren Entwicklungen Lesen Sie hier.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.