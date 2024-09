Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, am Freitag gegen 13.30 Uhr in Mannheim einen 21-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt zu haben. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Männer aus bislang unbekannten Gründen in den K-Quadraten in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Der jüngere Mann stach seinem Kontrahenten dabei in den Oberkörper, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz nach dem Messerangriff in der Nähe des Tatorts fest. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil, und es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Am Samstag wurde der 18-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an, insbesondere zur Klärung des Tatmotivs.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.