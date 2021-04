Weil er im August ohne erkennbaren Grund in der Bismarckstraße auf einen anderen Mann mit einem Messer eingestochen haben soll, muss sich seit Montag ein 51-jähriger Ludwigshafener wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Rätsel gibt vor allem das Motiv für die Tat auf. Opfer und Täter waren sich zuvor nie begegnet.

Wegen psychischer Probleme hat die Staatsanwaltschaft den 51-jährigen Tatverdächtigen, der von der Polizei kurze Zeit nach dem Messerstich in der Nähe des Tatorts geschnappt worden war, im Pfalzklinikum in Klingenmünster unterbringen lassen. Zum Auftakt der Verhandlung am Montag vor der 3. Strafkammer des Landgerichts machte der 51-Jährige von seinem Recht Gebrauch, keine Aussagen zum Tatvorwurf selbst, sondern nur allgemeine Angaben zu seiner Person zu machen.

Das Opfer, ein 35-jähriger Geflüchteter aus Syrien, schilderte dagegen den Vorgang – von einem Dolmetscher aus dem Kurdischen übersetzt. Er sei mit zwei arabischen Freunden am 10. August nachmittags um 15 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs gewesen, um dort etwas zu essen. In Höhe der Amtsstraße sei ihnen ein Mann entgegengekommen, der einen betrunkenen Eindruck machte und ein Messer in der Hand hielt.

Vier Tage im Krankenhaus

Der dicke Mann mit schwarzer Brille habe ihn im Vorbeigehen mit der Schulter angerempelt und dann mit dem Messer in seine linke Körperseite unterhalb des Herzens gestochen. „Ich habe es nicht gleich gespürt, erst zwei Minuten später gemerkt, dass ich stark blute“, erzählte das Opfer. Der Täter sei sofort nach dem Angriff schnell weggerannt. Er habe ihn nicht gekannt, und dieser habe auch kein Wort gesprochen. Er glaube, dass es ein Deutscher gewesen sei und der Täter betrunken war. Er habe Alkohol in seinem Atem gerochen, erinnerte sich der 35-Jährige.

Nach dem Angriff sei er stehen geblieben. Dann hätten Menschen aus einem Geschäft einen Stuhl gebracht, auf den sich das blutende Opfer setzen konnte, bis Polizei und Rettungswagen eintrafen. In der Klinik musste der Mann notoperiert werden. Nach vier Tagen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Ob er den Angeklagten wiedererkenne, wollte Richter Uwe Gau wissen. „Ja, das ist er“, war sich das Opfer im Gerichtssaal sicher – obwohl der Beschuldigte wie alle Prozessbeteiligten einen Mund-Nasen-Schutz trug.

Psychologische Hilfe

Mit seiner Beinahe-Glatze und der runden Nickelbrille wirkt der 51-jährige Beschuldigte deutlich älter. Von seiner ganzen Erscheinung her und wenn man ihn reden hört, entspricht er nicht dem Typ des aggressiven Gewalttäters. Auf die Fragen des Gerichts über sein bisheriges Leben hatte der Angeklagte ausführlich Auskunft gegeben und dabei auch psychische Probleme eingeräumt. Ab 2011 habe er sich selbst psychologische Hilfe geholt. Medikamente erhalte er keine, Alkohol trinke er ganz wenig, auch Cannabis konsumiere er nur gelegentlich mal bei Freunden mit, sagte er und verneinte Drogenprobleme.

Er sei in einem Heim der Diakonissen aufgewachsen und erzogen worden. „Jesus Christus ist mein Vorbild. Ich habe kein Problem mit anderen Religionen“, sagte der Ludwigshafener, der sich offenbar auch in der Nachbarschaftshilfe engagiert. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.