Drei Jugendliche sind am Freitagnachmittag in einer Straßenbahn in der Stadtmitte in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei soll dabei ein 16-Jähriger mit einem Messer bedroht worden sein. Der Vorfall trug sich um 13.25 Uhr in der Linie 9 kurz vor der Haltestelle Rathaus-Center zu. Von den beiden Kontrahenten liegt keine nähere Beschreibung vor. Der 16-Jährige und die beiden jungen Männer sollen an der Haltestelle im Rathaus ausgestiegen sein. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.