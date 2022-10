Gegen einen 21 Jahre alten Mann ist nach einer Messer-Attacke in einem Flüchtlingsunterkunft in Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Laut Polizei soll der Mann am Donnerstag im Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village mit einem 25-Jährigen in Streit geraten sein und dann zum Messer gegriffen haben. Das Opfer erlitt eine Stich- sowie mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Armen. Erst nachdem der 25-Jährige einen Reizstoff versprühte, soll der 21-Jährige von ihm abgelassen haben.