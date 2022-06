In diesem Jahr zeigt sich die Sprungbrett wieder in ihrer bewährten Angebotsvielfalt. Mit ausgebuchter Ausstellungsfläche präsentiert sich die Ludwigshafener Ausbildungs- und Studienmesse am 10. und 11. Juni als Präsenzveranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle. Geöffnet hat die Sprungbrett an beiden Tagen von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Insbesondere der persönliche Kontakt zwischen den Ansprechpartnern der Firmen und Bildungseinrichtungen auf der einen Seite und den Schulabgängern, Studienanfängern und Weiterbildungssuchenden auf der anderen Seite mache den Besuch der Sprungbrett für Teilnehmer und Aussteller so wertvoll, kündigt die Marketinggesellschaft Lukom als Ausrichter an. Nach den einschränkenden Rahmenbedingungen der beiden Vorjahre melde sich die Messe wieder in vollem Umfang zurück, bei freiem Eintritt und ohne Zugangsbeschränkungen.

Auch die Bäckerei Görtz ist vor Ort. Foto: Lukom/Gratis

Restlos ausgebucht

Mit über 110 ausstellenden Betrieben, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen ist die Ausstellungsfläche restlos ausgebucht. Die umfangreichen Angebote laden ein zum Austausch über Möglichkeiten zum Einstieg in die Berufswelt. Auch das Rahmenprogramm liefere Tipps, Hintergrundinfos und dadurch weitere Entscheidungshilfen zur Berufswahl. So gibt etwa das Mannheimer Unternehmen Engelhorn Bewerbungstipps aus der Praxis, Experten der Firma Essity erklären, wie ein Papiertechnologe das Rohmaterial Holz zu Papier verarbeitet. Der Weincampus Neustadt hält einen Vortrag zum Thema „Nachhaltiger Wein“ und gibt einen Einblick in Inhalte und Herausforderungen im Studium Weinbau und Oenologie. Einblicke in die Berufspraxis erhalten die Besucher auch an den Messeständen.

Ein Pluspunkt: individuelle Beratung. Foto: Lukom/Gratis

Individuelle Beratung als Trumpf

Die Möglichkeit der individuellen Beratung ist den Messe-Organisatoren wichtig. So können die Besucher am „Bewerbungspoint“ ihre eigenen Unterlagen vom Experten checken lassen. Ein Fotograf macht direkt vor Ort professionelle und kostenfreie Bewerbungsfotos. Wer sich vor Ort ablichten lassen möchte, sollte auf einen passenden Dresscode achten.

Auch wer auf der Suche nach einem kurzfristigen Einstieg in die Arbeitswelt ist, ist auf der Sprungbrett richtig: An einem Schwarzen Brett werden aktuelle, noch kurzfristig zu besetzende Ausbildungsstellen angeboten. „Den für sich selbst idealen Weg in die Berufswelt zu finden, ist eine komplexe Aufgabe, die alle jungen Menschen zu bewältigen haben. Ein Besuch der Sprungbrett liefert dazu eine ganze Palette individuell zugeschnittener Hilfestellungen. Den Messebesuch möchten wir daher wärmstens empfehlen“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes.

Die BASF informiert über ihre Berufe. Foto: Lukom/Gratis

Auch die RHEINPFALZ ist vor Ort

„Zur sorgfältigen Auswahl eines geeigneten Ausbildungsjobs werden den Schulabgängern bei der Sprungbrett über 300 Berufsbilder ausführlich vorgestellt. Die Messe bietet die ideale Gelegenheit, interessante und relevante Berufsbilder direkt vor Ort miteinander zu vergleichen“, sagt Corinne Hoffmann, Projektleiterin der Sprungbrett. Auch Studieninteressierte kommen auf ihre Kosten: Studienberater und Studenten stehen bereit, um die Abiturienten intensiv über Hochschulen und Universitäten mit rund 700 Studiengängen zu informieren. Natürlich ist auch die RHEINPFALZ in der Eberthalle vertreten. Infos rund ums Thema Bewerbung und Lernen finden Interessierte unter rheinpfalz.de/karriere und am Messestand 237.

Im Netz

www.sprungbrett-lu.de