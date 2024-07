„Sprungbrett“, die Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung, feiert in diesem Jahr am 27. und 28. September in der Ludwigshafener Eberthalle ihre 20. Ausgabe. Dabei bewege sich diese große Messe mit der Vielfalt ihrer Angebote stets auf der Höhe der Zeit, kündigt die Stadtmarketinggesellschaft Lukom als Ausrichterin an. Erstmals werde es in diesem Jahr ein Eltern-Lehrer-Café geben, in dem die begleitenden Lehrkräfte und Eltern der Schüler wertvolle Tipps rund um die Berufsorientierung von erfahrenen Experten einholen können. Eine nützliche Neuerung sei daneben, dass persönliche Beratungstermine bei ausstellenden Firmen und Bildungseinrichtungen schon im Vorfeld des Messebesuchs gebucht werden könnten. Für die perfekte Gestaltung der Bewerbungsmaterialien werde darüber hinaus direkt vor Ort ein Bewerbungsunterlagen-Check sowie ein Bewerbungsfotograf bereitstehen, beides bestens bewährte Dienstleistungen, die alle interessierten Schüler zudem kostenfrei nutzen könnten, so die Lukom.