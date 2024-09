Über 130 Aussteller sind für die 20. Auflage der Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ am 27. und 28. September, 9 bis 16 Uhr, in der Eberthalle angekündigt. Mit einem nochmals umfangreicheren Infoangebot als in den Vorjahren will die Messe eine wertvolle Orientierungshilfe für Schüler auf ihrem Weg in die Berufswelt sein.

Laut der ausrichtenden Stadtmarketinggesellschaft Lukom sind unter den Ausstellern zahlreiche neue Betriebe und Bildungseinrichtungen, die alle für persönliche Beratungsgespräche bereitstehen.

Am Freitag geht es bereits ab 8.30 Uhr vor der Halle los: mit dem musikalischen Warm Up des Eventpoeten Tobias Schirneck von den Rapagogen, der sich auch an einem „Sprungbrett-Song“ versucht. Dieser Song soll gegen Mittag noch einmal im Jam-Van auf dem Vorplatz vorgestellt werden.

Am Freitag um 10 Uhr führt der Workshop von „Mein mutiger Weg“ durch die ersten Schritte zu einem Beruf, der zu den individuellen Stärken und Interessen passt.

Am Samstag um 11 Uhr bietet der Vortrag von AIFS Educational Travel Infos zum Thema Auslandsaufenthalte. Ob als Au Pair, Work and Traveller, Freiwilligenarbeit oder Auslandsstudium – dieser Vortrag soll einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten liefern, internationale Erfahrungen zu sammeln.

Viele Angebote für junge Leute

Neben der Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen von Experten direkt vor Ort prüfen zu lassen, gibt es an beiden Messetagen einen professionellen Fotografen, der kostenfreie Bewerbungsfotos anbietet. Tagesaktuelle Ausbildungsangebote werden zudem auf einem Schwarzen Brett in der Messehalle veröffentlicht.

Neu: Eltern-Lehrer-CaféNeu in diesem Jahr ist das Eltern-Lehrer-Café, ein Rückzugsort für Begleitpersonen der Schüler. Hier können Eltern und Lehrkräfte Tipps zur Berufsorientierung und Praktika von Expertinnen erhalten. Außerdem werden zwei Fachvorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz und Studienorientierung angeboten. Erstmals können Gäste vorab persönliche Gesprächstermine mit Ausstellern über das neue Terminbuchungstool vereinbaren.

Die Terminbuchung ist kostenfrei im Netz unter www.sprungbrett-lu.de möglich. Für alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, steht nach Lukom-Angaben ein kostenfreier Shuttle-Service bis zur Endhaltestelle Ebertpark zur Verfügung. Mehr Infos findet man kurz vor der zur Messe auf der Website.ier