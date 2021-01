Die Messe Rhein-Neckar Creativ in der Eberthalle findet nicht, wie geplant, Ende Januar statt. Die veranstaltende Okken GmbH teilt auf ihrer Internetseite mit, dass das beliebte Angebot für Kunsthandwerker und Bastler coronabedingt auf April verschoben wird.

Auch Messeveranstalter trifft die Corona-Pandemie hart, was sich auch im Jahr 2021 fortsetzen wird. Mehr als 10.000 Besucher lockte die Rhein-Neckar Creativ Anfang 2020 innerhalb eines Wochenendes in die Friedrich-Ebert-Halle. Der damals neue Veranstalter, Marvin Okken, zeigte sich „sehr zufrieden“. Sein Unternehmen aus Bonn hatte die Veranstaltung von der Firma Expo Concept übernommen, die sich aus dem Messegeschäft zurückgezogen hatte. Nach dem Ende der Messe für Bastelfreunde im vergangenen Jahr wurden der 23. und 24. Januar 2021 als Termin für die nächste und damit zehnte Auflage verkündet. Daraus wird nun nichts.

Corona: „Zu ungewiss“

„In der Zeit der Pandemie ist der Januar leider noch viel zu ungewiss, um eine Messe stattfinden lassen zu können“, heißt es auf der Internetseite der Rhein-Neckar Creativ. „Da die Planung einer Messe auch einiges an Vorbereitungszeit erfordert, sehen wir keine Möglichkeit, die Kreativmesse im Januar zu veranstalten.“ Stattdessen wird als neuer Termin der 10. und 11. April dieses Jahres angegeben. Angekündigt werden wieder über 100 Aussteller, unter anderem zu den Themen Bastel- und Hobbybedarf, Malen und Zeichnen, Stricken und Sticken sowie Backen.

Wohl auch Hochzeitsmesse betroffen

Ein anderer traditioneller Termin im Januar ist die Hochzeitsmesse „Trau“, ebenfalls in der Eberthalle. Deren Veranstalter gibt auf seiner Internetseite allerdings den nächsten Termin in Ludwigshafen erst für den 15. und 16. Januar 2022 an. Für den Oktober 2021 ist eine Hochzeitsmesse in Mannheim vorgesehen.