Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Ruchheim wollten am Samstag gegen 23.30 Uhr einen Mercedes auf der A 650 anhalten. Ihrer Aufforderung „Bitte folgen“ wollte der Mercedesfahrer jedoch nicht nachkommen. Stattdessen fuhr er von der Autobahn an der Anschlussstelle Ruchheim mit hoher Geschwindigkeit ab und verminderte diese auch während der weiteren Fahrt durchs Stadtgebiet nicht. Den Beamten zufolge stoppte der Wagen abrupt in der Fußgönheimer Straße, wo Fahrer und Beifahrer versuchten, zu Fuß zu flüchten. Ihrer Festnahme konnten sich beiden jedoch nicht entziehen. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer 2,43 Promille Alkohol im Blut hatte. Zudem war ihm bereits im Jahr 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden, und die Kennzeichen des Mercedes waren laut Polizei wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.