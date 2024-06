An der Einmündung der Arnimstraße in die Nietzschestraße ( Friesenheim) ist es am Montag gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Motorradfahrerin und einem Mercedesfahrer gekommen. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt der Motorradfahrerin missachtet, weshalb diese stark abbremsen musste und stürzte. Die 60-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Motorrad entstand Sachschaden. Anstatt sich um den Personalienaustausch und die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Autofahrer laut Polizei weg. Da die 60-Jährige jedoch sein Kennzeichen ablesen konnte, konnte der 24-jährige Mercedesfahrer im Nachgang ermittelt werden. Er wird sich wegen Fahrerflucht verantworten müssen.