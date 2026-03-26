Ein geparkter Mercedes hat sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in Mannheim plötzlich in Bewegung gesetzt und ist in den unteren Vogelstangsee gerollt. Der Fahrer hatte den Wagen auf einem Parkplatz in der Storchenstraße abgestellt und war mit einem Freund am See spazieren gegangen. Ein weiterer Freund soll im Auto geblieben sein und versucht haben, sein Handy mit dem Fahrzeug zu verbinden. Dazu habe er die Zündung angeschaltet, woraufhin sich der Mercedes im abschüssigen Gelände plötzlich in Bewegung gesetzt haben soll.

Der Mann sprang laut Polizei aus dem rollenden Auto. Dieses fuhr führerlos über eine Wiese, an mehreren Bäumen vorbei und über den Uferweg – erst im See kam es zum Stehen. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Wasser, anschließend wurde es abgeschleppt. Wie hoch der Schaden ist, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 718490 zu melden.