Einer zivilen Streife ist am Sonntag kurz vor 23 Uhr in Mannheim-Neckarau ein hochmotorisierter Mercedes aufgefallen, der immer wieder die Spur gewechselt haben soll. Später soll er das Fahrzeug im Luisenring bei erlaubten 50 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt haben. Der Streife gelang es, den Raser in der Neckarstadt-West zu stoppen. Ein Urintest zeigte, dass der 32-Jährige mutmaßlich unter der Einwirkung von Amphetamin stand. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er hat sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses zu verantworten.