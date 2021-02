Ein 38-Jähriger muss sich wegen Urkundenfälschung verantworten, nachdem er am Sonntag von der Polizei mit einer gefälschten Tüv-Plakette erwischt worden war. Eine Streife der Autobahnpolizei kontrollierte den Mercedes um 11.20 Uhr auf der B 9 in Höhe der Anschlussstelle Oggersheim. Dabei entdeckten die Polizisten die gefälschte Tüv-Plakette am Kennzeichen. Das letzte gültige Tüv-Siegel hatte der Wagen im September 2018 bekommen. Bei der Untersuchung im September 2020 stellte der Gutachter zahlreiche Mängel fest und erteilte daher kein Tüv-Siegel. Der 38-Jährige räumte gegenüber der Polizei schließlich ein, dass er sein Auto einem Unbekannten übergeben habe. Nach drei Tagen habe der den Mercedes samt Tüv-Plakette zurückbekommen. Laut Polizei wies der Wagen aber immer noch Mängel auf, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen wurden sichergestellt.