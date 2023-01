Der 87-jährige Fahrer eines Mercedes ist laut Polizei am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Mannheimer Sachsenstraße (Stadtteil Vogelstang) zu weit von seiner Fahrspur abgekommen und mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidiert. Es entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein stark beschädigter Wagen musste abgeschleppt werden.