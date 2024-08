In der Tiefgarage in G1 in Mannheim ist am Mittwoch ein dort abgestellter Mercedes absichtlich zerkratzt worden. Die Tat muss sich laut Polizei zwischen 15.15 Uhr und 16.40 Uhr ereignet haben. Auf der Fahrerseite des Autos sei der Lack über eine Länge von rund vier Metern zerkratzt worden. Den Schaden beziffert die Polizei auf 8000, das Revier Mannheim-Innenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden um Hinweise an Telefon 0621/1258-0 gebeten.