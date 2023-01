Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend in der Frankenthaler Straße in Mannheim-Sandhofen mit Tempo 130 unterwegs gewesen. Erlaubt waren laut Polizei 50 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Geschwindigkeitsverstoßes und Strafanzeige wegen Fahrens ohne entsprechende Erlaubnis.