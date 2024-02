Eine Mercedes C-Klasse, die in der Benckiserstraße in Mitte geparkt war, haben Unbekannte am Sonntag zwischen 0.30 und 14.40 Uhr gestohlen. Der Wert des Wagens liegt laut Polizei bei zirka 10.000 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.