Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag zwischen 13.45 und 14.45 Uhr in Oppau einen geparkten Mercedes beschädigt und einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der graue Mercedes Typ C-Klasse am rechten Fahrbahnrand der Edigheimer Straße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 geben können.