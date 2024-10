Unbekannte haben am Montagabend zwischen 20.20 und 20.45 Uhr in der Innstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau die Seitenscheibe eines dort geparkten Mercedes eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren Diebesgut im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen. Neben einem I-Pad, einer Lederjacke und Dokumenten des Eigentümers entwendeten die Täter auch mehr als 4000 Euro Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, und bittet unter Telefon 0621 83397-0 um Hinweise.