Weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntag in Mannheim-Käfertal sein Auto zu Schrott gefahren. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 7.20 Uhr stadteinwärts auf der Rollbühlstraße. Vor der Kreuzung Rollbühlstraße/Kallstadter Straße befindet sich derzeit eine Spurverengung mit Schutzplanken. Der Fahrer versuchte, die Spurverengung zu passieren, überschätzte aber seine Geschwindigkeit. Er prallte auf die rechte Schutzplanke und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Die komplizierte Bergung des Autos führte dazu, dass die Rollbühlstraße bis etwa 9.50 Uhr gesperrt war.