Die Zusammenarbeit der Stadt mit der „Initiative Zukunftsträger MRN“ ist zwar Ende November 2022 nach zwei Jahren planmäßig ausgelaufen. Das daraus entstandene Projekt „Übergangs-Mentoring“ für Schulabgänger in die Berufswelt bleibt aber erhalten, kündigte die Stadtverwaltung an.

Die für die Projektlaufzeit delegierte städtische Mitarbeiterin Barbara Simon-Raup ist zwar in den Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt zurückgekehrt, hat dort aber neben Aufgaben der Jugendberufshilfe auch das Übergangs-Mentoring übernommen. Mit diesem Programm sollen junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf begleitet werden. Den Impuls zu dessen Konzeption und Umsetzung hatte die Jugendberufshilfe in die Initiative Zukunftsträger eingebracht.

Das Übergangs-Mentoring startete 2021 unter schwierigen Pandemiebedingungen. Dennoch sei es gelungen, die Tandems über die geplante Zeit zu begleiten. 2022 startete eine zweite und wesentlich größere Runde mit Mentoren, auch aus neuen Unternehmen, und Mentees. 13 der 14 Teams hatten Ende Dezember noch Kontakt. Alle Mentees haben nach dem Ende ihrer Schulzeit eine Anschlussperspektive, kein Jugendlicher ist unversorgt geblieben. Sofern die Mentees sich sicher in ihrer neuen Lebenssituation angekommen fühlten, sind die Tandembeziehungen Ende Dezember beendet worden.

Über 1100 Schüler begleitet

Beim Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung geht das Mentorenprogramm nun in eine neue Runde. Rund 20 Schülerinnen und Schüler aus zwei Berufsbildenden Schulen, einer Realschule Plus und einer Gesamtschule sollen in der die Ausbildung individuell begleitet werden. Als professionelle Gegenüber konnten weitere Unternehmen und die Handwerkskammer der Pfalz gewonnen werden. Zusammengebracht werden sollen die Teams Ende März.

Fünf Ludwigshafener Partnerschulen profitierten in den vergangenen zweieinhalb Jahren von dem Kooperationsprojekt „Initiative Zukunftsträger“. Über 1100 Schülerinnen und Schüler konnten von Maßnahmen zur beruflichen Orientierung profitieren und soziale Kompetenzen entwickeln. Vom Bewerbungsverfahren über die Planung bis in die Umsetzung des Projektes konnte die Initiative Zukunftsträger auf die Expertise der Stadtverwaltung zugreifen. Bereits bei der Antragsstellung, bei der auch Mitarbeiter der Jugendförderung mitgewirkt haben, wurde auch Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Die „Initiative Zukunftsträger MRN“ konnte auch vom städtischen Netzwerk „Gemeinsam-Wirken-Verbund“ mit relevanten Akteuren am Übergang von der Schule in den Beruf profitieren. „Im Rahmen der Arbeit der Jugendberufsagentur plus und der Jugendberufshilfe wird der Bereich Jugendförderung weiterhin mit dieser kooperativ verbunden bleiben“, erklärte Sabine Heiligenthal. Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg bedankte sich als Schirmherrin des Übergangs-Mentoring vor allem bei Projektleiterin Heidrun Thoma.

Noch Fragen?

Wer Interesse am Übergangs-Mentoring hat, kann Barbara Simon-Raup, Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung, per E-Mail barbara.simon-raup@ludwigshafen.de kontaktieren.