Fußball-Bezirksligist ESV Ludwigshafen befindet sich mit 24 Zählern an der Tabellenspitze der Abstiegsrunde. Am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Hochstadt wird ein ESV-Akteur da weitermachen, wo er aufgehört am vergangenen Wochenende: mit dem Tore schießen.

„Wir schätzen Hochstadt eher defensiv ein. Unser Ziel muss es sein, schnellstmöglich in Führung zu gehen, damit der Gegner gezwungen wird, sich zu öffnen“, sagt ESV-Coach Daniel Wehrle.

Das funktionierte bereits am vergangenen Wochenende beim 4:1-Erfolg über den SV Minfeld. Besonders auffällig war dabei Doppeltorschütze Mentor Tafiljaj. Der 22-Jährige kam vor der Spielzeit vom PSV Grün-Weiß Ludwigshafen aus der B-Klasse zum Bezirksligisten. Die Umstellung ist ihm leicht gefallen. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten hat er sich schnell in der Stammformation festgespielt und ist aus dieser nicht mehr wegzudenken. Ob er damit gerechnet habe, dass es gleich so gut klappt? „Nein, ehrlich gesagt nicht. Mir wurde da sehr viel von meinem Teamkollegen und den Trainern geholfen. Die haben mir viel beigebracht“, sagt der Brunnenbauer bescheiden.

Dass muss er jedoch gar nicht sein, führt er doch mit acht Toren, zwei davon in der Abstiegsrunde, die interne Torjägerstatistik an. „Er ist am Ball stark, hat eine gute Ballführung und ist sehr temporeich“, lobt Wehrle seinen Schützling. Der fühlt sich beim ESV wohl. Ob er über den Sommer hinaus bleibt, darf zumindest bezweifelt werden. Es habe bereits Anfragen aus der Bezirksliga, aus der Landesliga und auch aus der Verbandsliga gegeben, berichtet der Angreifer.

Mehrere Anfragen

Dessen erstes Ziel ist es nun, mit dem ESV den ersten Platz zu verteidigen. „Gerade, weil wir da oben stehen, wollen wir da auch bleiben“, sagt sein Trainer. Der dürfte sich auch freuen, wenn Tafiljaj auch sein zweites Ziel erreicht. „Ich möchte noch auf 15 Tore – allein in der Aufstiegsrunde – kommen“, sagt der Stürmer selbstbewusst und wohlwissend, dass er dann noch 13 Treffer erzielen muss.

Sollte das funktionieren, dürften die Interessenten zumindest nicht weniger werden. Vielleicht schafft es Tafiljaj dann ab Sommer erneut eine Liga zu überspringen und weiterhin für Torgefahr zu sorgen.