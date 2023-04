Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Fallmanager kümmern sich in Ludwigshafen um Menschen, denen die Obdachlosigkeit droht oder die schon auf der Straße leben. Das Projekt ist einmalig in Rheinland-Pfalz. Dabei benötigen immer mehr Männer, Frauen und Familien Hilfe in schwierigen Lebenslagen.

Die ältere Frau taucht immer wieder an verschiedenen Orten in der Innenstadt auf. In der Bäckerei an der Ecke, schimpfend auf einer Bank sitzend, Selbstgespräche führend in der