Bei der Veranstaltung „Ludwigshafen spielt – Sport- und Familienfest “ findet am Samstag, 22. August, ein großes Menschenkicker Turnier auf dem Europaplatz statt.

Vereine, Teams, Initiativen und engagierte Gruppen sind nah weiteren Angaben der Marketinggesellschaft Lukom eingeladen, sich bei dem sportlichen Mitmachformat zu beteiligen und gemeinsam für Bewegung, Begegnung und Teamgeist zu sorgen. Beim Menschenkicker werden die Teilnehmer selbst zu Spielfiguren: Fünf Spielerinnen und Spieler stehen gemeinsam an Kickerstangen und treten – ähnlich wie beim klassischen Tischkicker – in einem überdimensionalen Spielfeld gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehe dabei Fairplay, Koordination und Spaß am gemeinsamen Spiel, so die Lukom. Gespielt wird in zwei Turnieren: einer Junioren-Meisterschaft für Kinder und Jugendliche von acht bis 15 Jahren sowie einer Meisterschaft der Offenen Altersklasse ab 16 Jahren. Die drei Erstplatzierten Teams können eine Spende für einen gemeinnützigen Verein ihrer Wahl in Höhe von 500, 300 und 200 Euro gewinnen.

Ziel: Zusammenhalt erlebbar machen

Das Menschenkicker-Turnier ist Teil eines ganztägigen Familienfests mit Sport- und Spielangeboten. Fürs leibliche Wohl ist Lukom-Angaben zufolge gesorgt. Vereine haben außerdem die Möglichkeit, selbst Teil des Rahmenprogramms zu werden, sei es durch einen Infostand oder eigene Aktion-Stationen, wie zum Beispiel Torwandschießen. Die Lukom möchte mit diesem neuen Format gesellschaftlichen Zusammenhalt mitten in der Innenstadt erlebbar machen. Ermöglicht werde dies durch die Förderung aus dem Programm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz, das innovative und belebende Formate für Innenstädte unterstützt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular für interessierte Teams finden sich unter im Netz www.lukom.de/ludwigshafen-spielt. Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anmeldungen ist Jana Bauer (E-Mail an jana.bauer@lukom.com).