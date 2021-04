Die Bedrohung durch das Coronavirus hat uns Menschen auf das Körperliche reduziert. Sind wir nur noch Geschöpfe, die ins Quadrat ihrer Zimmer weggesperrt werden? Krass inszeniert der Choreograph Éric Trottier diese These in „(Con)fabulation“ fürs Theaterfestival Schwindelfrei und erfindet ein cooles Format, obwohl gerade Tanz in Zeiten der Abstandsgebote fast unmöglich geworden ist.

Nackte, behaarte Geschöpfe lauern im Eintanzhaus. Brünette Strähnen wachsen ihnen kreuz und quer über die Brust, zwischen den Beinen, über den Po. Ganz nah darf man an sie herantreten, nur getrennt durch eine Plexiglas-Scheibe. Dort, wo sonst auf der Bühne getanzt wird, stehen vier durchsichtige Kuben, und in jeden ist eine Tänzerin eingesperrt, ohne Fenster, ohne Tür. Die Zuschauer schlendern zwischen den „Exponaten“ des La Trottier Dance Collective umher, wenn sie nicht von den fixierenden Blicken der Tänzerinnen angehalten werden, die die Besucher spiegelbildlich nachahmen. Doch plötzlich lassen sie die Zunge hervorschnellen. Ob der ein oder andere züngelnd antwortet, bleibt ein Geheimnis, das die Masken verbergen. Die Kommunikation stößt in Corona-Zeiten auf Grenzen.

Natürlich erinnert dieser Menschenzoo unbehaglicherweise an die Völkerschauen, die zwischen 1870 und 1940 in Europa beliebt waren und wo Einheimische der Kolonien in Gehegen neben Zebras und Löwen ausgestellt wurden. Damals wurden den bezwungenen Völkern eine Nähe zur Tierwelt unterstellt. Éric Trottier, dessen Tanz-Kollektiv dem Eintanzhaus verbunden ist, stellt provokanterweise eine ähnliche Verbindung her, aber bezogen auf das Hier und Jetzt.

„Fürs Essen wird gesorgt“

Wie Raubtiere streifen die vier Geschöpfe umher, die Grenzen des Quadrats abmessend und zur gefühlskalten Kompositionen von Peter Hinz und Steffen Dix immer schneller hetzend. Als gäbe es „hinter tausend Stäben keine Welt“, wie Rainer Maria Rilke über den Panther im Tierpark dichtete. Eine „Animalisierung des Lebens“ durch die Corona-Verordnungen hat der 50-jährige Frankokanadier beobachtet. „Wir werden kontrolliert wie Tiere. Die Supermärkte bleiben geöffnet, fürs Essen wird gesorgt, und das war’s.“ Und man möchte ergänzen: Schulen und Kultur-Institutionen dürfen zuletzt in den Alltag zurückkehren, als stünden Bildung, Feingeist und Kreativität unten auf der Prioritätenliste. Hieß es nicht mal, die Kultiviertheit würde den Menschen vom Tierreich abheben?

Und doch bewegen sich diese eingekästelten Wesen maskenlos freier als die Zuschauer, die vorsichtig umeinander manövrieren, weil sie über keinen geschützten Raum verfügen. Éric Trottier hat mit dem Konzept, das perfekt die Erfahrung der Isolation reflektiert, aus der Not eine Tugend gemacht. Die ersten Proben mit den vier Tänzerinnen (Georgia Begbie, Lisa Bless, Laura Börtlein, Franziska Schmitz) mussten wegen des Lockdowns unterbrochen werden. Die Vorgaben im Tanz verhindern größere Ensemble-Arbeiten, da die Darsteller sechs Meter Abstand zueinander halten müssen – bis Trottier auf die Idee mit den Käfigen kam, die sogar museumsreif sind.

Nur der Bart fehlt

Die Installation, die drei Dutzend Besucher rund 40 Minuten lang umkreisen, könnte auch zwischen moderner Kunst ausgestellt werden. So wie in der Film-Satire „The Square“, die 2017 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, eine Performance für den Einbruch des Wilden in die kultivierte Gesellschaft sorgt: Bei einer Gala taucht eine Art Urmensch auf, der sich gorillamäßig auf die Tische setzt und eine Dame besteigen will. Von so viel Testosteron sind die Herrschaften in Abendrobe zunächst überwältigt, bevor sie sich ebenso wild zur Wehr setzen. Ist das Animalische doch nur von einer dünnen Puderschicht bedeckt? Das suggerieren sowohl die Film-Satire als auch die Installation.

Auf alle vieren kriechen sie, wälzen sich über den Boden, lassen ihren Hintern kreisen – ob weiblich aufreizend oder schweifwedelnd liegt im Auge des Betrachters. Ob man den Menschen als geschlechtsloses Wesen wahrnehmen kann, will der Choreograph hinterfragen, inspiriert von der Queer-Szene, die sich extravagant den Zuschreibungen widersetzt. Man denke nur an die Travestie-Sängerin Conchita Wurst, anmutig, rehäugig und mit wallenden Locken: das Klischee einer herausgeputzten Schönheit, wenn nicht der schwarze Bart irritierte. Genau diese Zweideutigkeit durch den Bart fehlt den vier Tänzerinnen, die ansonsten bestens von Kostümbildnerin Melanie Riester mit Haarteilen bestückt wurden. Jenseits weiblicher Klischees gebärden sich die Darstellerinnen und bleiben doch rätselhafterweise Frauen. Dabei ist Trottier ein Spezialist darin, seine Tänzerinnen und Tänzer genderneutral als Geschöpfe oder gar Zählmaschinen auftreten zu lassen, zuletzt etwa in „Ma poésie“ oder in „1,618033 “.

Im Spiegel der Kamera

Für Faszination sorgt noch etwas anders: Gerade wenn man denkt, dass sich die Dramaturgie im An- und Abschwellen des Tempos und des Klangs erschöpfen muss, entsteht ein völlig anderes Bild: In den vier Würfeln sind Überwachungskameras installiert, deren Aufnahmen an der Wand zu einem Mosaik zusammengesetzt werden. Es erinnert an die nun üblichen Video-Konferenzen, wenn die Tänzerinnen nah an die Kameras heranrücken und züngeln, summen, tönen. Eine Begegnung findet auch hier nicht statt. Jeder bespiegelt nur sich selbst.

Besonders poetisch sind die Bilder, die die Wärmebild-Kameras von oben aufnehmen. Als bernsteinfarbene Mücken, eingeschlossen im ewigen Eis, schweben die Körper jenseits von Zeit und Raum. Wenn sie sich zusammenknautschen, könnten sie Föten im Mutterleib sein. Auch sie leben abgeschirmt auf engstem Raum. Aber sie müssen wachsen und sich vorbereiten auf die Welt da draußen. Auf den ersten Atemzug.

