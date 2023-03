Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man nannte sie „Hofmohren“ oder „Kammertürken“, Menschen aus fernen Ländern, die an deutschen Adelshöfen dienten. In Mannheim und ganz Baden-Württemberg sollen ihre Schicksale vermehrt aufgearbeitet und in den Blick gerückt werden.

Bei einem Rundgang durch das Mannheimer Barockschloss deutet Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg,