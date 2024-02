„Nach jahrelanger politischer Arbeit für die Stadtteilverbindungsstraße in das Neubaugebiet Melm kann sich das bisherige Ergebnis sehen lassen, ein Ende der Bauarbeiten ist in Sicht“, freut sich Andreas Gebauer als Fraktionssprecher der CDU im Oggersheimer Ortsbeirat über die jüngsten Fortschritte. „Das Neubaugebiet Melm ist endlich kurz davor, mit einer angemessenen Straßenverbindung erreichbar zu sein. Die Einwohner haben lange genug darauf warten und viele Rückschläge hinnehmen müssen. Das sind sehr gute Nachrichten für den gesamten Stadtteil.“ Es sei eine Zumutung für die etwa 5000 Bewohner gewesen, ihre Wohnungen über 15 Jahre nur über einen asphaltierten Feldweg erreichen zu können“, so Gebauer. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Mai die lang ersehnte Einweihung feiern können.“