Wegen umfangreicher Bauarbeiten müssen Mittelpart- und Sudetenstraße in der Oggersheimer Melm bis voraussichtlich Ende April 2024 für den gesamten Verkehr in beiden Richtungen gesperrt werden. Dies hat nach Angeben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) Auswirkungen auf die Buslinien 72 und 89 sowie die Nachtbuslinie 90. Die betroffenen Buslinien 72 (in Fahrtrichtung Ruchheim), 89 (in Fahrtrichtung Oppau) sowie 90 (in Fahrtrichtung Berliner Platz) werden über die Rosenwörthstraße umgeleitet. Die Haltestellen Rosenwörthstraße und Buschwegbrücke werden in den genannten Richtungen durch den Umleitungsfahrweg zusätzlich bedient. Die saisonale Haltestelle Großparthweiher könne nicht angefahren werden und entfällt.