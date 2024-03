Die aus dem Jahr 1966 stammende Regenwasseranlage in der Notwendestraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und muss umfangreich erneuert werden. Zudem sind die Anforderungen an den Gewässerschutz mittlerweile gestiegen, was dazu führt, dass der Wirkungsgrad der Behandlungsanlagen erhöht werden muss.

Um die Anlage für Umbau und Erweiterung anpassen zu können, hatte der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) die Erteilung einer sogenannten gehobenen Erlaubnis gemäß Wasserhaushaltsgesetz bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd beantragt. Diesen Antrag hat die SGD nun positiv beschieden, teilte die Stadt weiter mit.

Der Wasserrechtsbescheid und die Planunterlagen können vom 18. März bis Monatsende beim WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, am Unteren Rheinufer 47, Zimmer 328, eingesehen werden, und zwar montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Mit Sabri Isik können unter Telefon 0621 504-6846 auch individuelle Termin e vereinbart werden. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Wasserrechtsbescheid als zugestellt.

Im Netz

Die Pläne zur Erneuerung der Regenwasseranlage in der Notwendestraße sind auf der Homepage hinterlegt unter

https://www.ludwigshafen.de/wirtschaftsstark/wirtschaftsbetrieb-ludwigshafen-wbl/stadtentwaesserung/offenlage-wasserrechtsbescheid-und-umbauplaene-fuer-regenwasseranlage-notwendestrasseDer Erlaubnisbescheid und die Planunterlagen sind online auf der Website der SGD Süd abrufbar unter

https://sgdsued.rlp.de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/detail/ludwigshafen-einleitung-von-mischwasser-in-den-oggersheimer-altrheingraben