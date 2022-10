„Bei der Stadtteilverbindungsstraße von Oggersheim nach Notwende-Melm ist nicht nur bei den Anwohnern die Geduld allmählich zu Ende“, kommentiert Stadtrat Daniel Beiner, Vorsitzender der CDU Oggersheim, den Stillstand beim erforderlichen, aber aufgeschobenen Ausbau der Mittelpartstraße.

Vor fast sieben Jahren sei der Förderantrag beim Land gestellt worden. Vor über drei Jahren sei ein immer noch rechtskräftiger Förderbescheid erteilt worden, fasst Beiner die Rechtslage zusammen. Wie berichtet, sind wegen massiv gestiegener Kosten für eine Versickerunganlage vorbereitende Arbeiten Anfang 2021 gestoppt worden. Das Land hatte eine Nachkalkulation gefordert.

„Dass durch eine erneute Planung seitens der Stadt und damit einhergehend gestiegenen Baukosten ein Aufstockungsantrag gestellt werden musste, ändert nichts an der Tatsache, dass die Stadt mit dem Bau schon längst hätte beginnen können“, meint Andreas Gebauer, Sprecher der CDU im Ortsbeirat Oggersheim. Die Verbindungsstraße in das einstige, mittlerweile massiv angewachsene Neubaugebiet und eine Beleuchtung des Radwegs würden weiter aufs Abstellgleis geschoben. Der Ausbau müsse nun schnellstmöglich beginnen. „Nach einer so langen Hängepartie ist schon genug Vertrauen verloren gegangen, mit dem Wegducken muss Schluss sein“, fordern Beiner und Gebauer.

Die Bürgerinitiative „Melm-Zufahrt – Ausbau jetzt!“ hat mittlerweile über 1700 Unterschriften für eine unverzügliche Verbreiterung der ursprünglichen Behelfsstraße am Großparthweiher gesammelt. Bei deren Übergabe Mitte September an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte diese sich solidarisch mit dem Anliegen gezeigt und für das laufende vierte Quartal ein positives Signal des Landes in Aussicht gestellt. Mainz will zwei Drittel der Ausbaukosten übernehmen. In der überarbeiteten Variante sollen sie bei rund 3,75 Millionen Euro liegen, 1,8 Millionen mehr als zunächst veranschlagt.