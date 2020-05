Die Stadtteilverbindungsstraße in die Melm soll ab dem zweiten Quartal 2021 ausgebaut werden – so ist laut Stadtverwaltung aktuell der Plan. Bei den Grundstücksverhandlungen gebe es unterdessen noch kein abschließendes Ergebnis, heißt es auf Nachfrage. Auf den Ausbau der Mittelpart- und Sudetenstraße warten die Oggersheimer und vor allem die rund 5000 Bewohner der Melm schon lange. Beide Straßen zusammen sind eine wichtige Verbindung in das nördliche Gebiet des Stadtteils. Die Fahrbahn soll verbreitert werden, außerdem ein kombinierter Rad- und Gehweg entstehen.

Probleme mit Grundstücken

Zuletzt hatte es Schwierigkeiten bei den Grundstücksverhandlungen gegeben. Auch nun teilt die Verwaltung auf erneute Nachfrage mit, dass es in dieser Sache „noch kein abschließendes Ergebnis gibt“. Der Ausbau wird vom Land gefördert, seit Juli 2019 liegt der entsprechende Bescheid vor. Von den Gesamtkosten von 2,94 Millionen Euro können 1,58 Millionen Euro übernommen werden.